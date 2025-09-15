СБУ: В Силах безпілотних систем викрито військового, який здавав Росії дані про операції

Чоловік після мобілізації сам почав шукати способи "вийти" на росіян, з'ясувало слідство

Затриманий (Фото: СБУ)

26-річного мобілізованого до лав Збройних Сил України мешканця Кропивницького затримали та підозрюють у роботі на росіян. Про це повідомила Служба безпеки України.

Чоловік проходив службу в підрозділі безпілотних систем, в роті ударних БпЛА на сході України. За даними правоохоронців, він надавав росіянам інформацію про пункти постійної дислокації та бойові позиції бригади, в якій проходив службу.

Окрім цього, фігурант завчасно "зливав" ворогу інформацію про підготовку дронових операцій на передовій: час проведення, напрямки вильотів та орієнтовні цілі українських дронів, кажуть в СБУ.

За наявними даними, росіяни використовували отримані дані для превентивних ударів артилерією чи авіабомбами по операторах дронів. Під час атак підозрюваний отримував попередження від ФСБ, щоб вийти із зони потенційного ураження.

Чоловіка затримали, коли він готував до передання ворогу нові розвіддані. За даними правоохоронців, він після мобілізації сам почав шукати "виходи" на російських спецслужбістів у Телеграмі. Згодом представники ФСБ запропонували йому працювати на них в обмін на грошову винагороду.

Затриманому повідомили про підозру в державній зраді. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави, йому може загрожувати довічне ув’язнення з конфіскацією майна.