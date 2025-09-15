СБУ: Задержан военный из Сил беспилотных систем, который сдавал России данные об операциях

Мужчина после мобилизации сам начал искать способы "выйти" на россиян, выяснило следствие

Задержанный (Фото: СБУ)

26-летнего мобилизованного в ряды Вооруженных Сил Украины жителя Кропивницкого задержали и подозревают в работе на россиян. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Мужчина проходил службу в подразделении беспилотных систем, в роте ударных БпЛА на востоке Украины. По данным правоохранителей, он предоставлял россиянам информацию о пунктах постоянной дислокации и боевых позициях бригады, в которой проходил службу.

Кроме этого, фигурант заблаговременно "сливал" врагу информацию о подготовке дроновых операций на передовой: время проведения, направления вылетов и ориентировочные цели украинских дронов, говорят в СБУ.

По имеющимся данным, россияне использовали полученные данные для превентивных ударов артиллерией или авиабомбами по операторам дронов. Во время атак подозреваемый получал предупреждение от ФСБ, чтобы выйти из зоны потенциального поражения.

Мужчину задержали, когда он готовил к передаче врагу новые разведданные. По данным правоохранителей, он после мобилизации сам начал искать "выходы" на российские спеслужбы в Телеграме. Впоследствии представители ФСБ предложили ему работать на них в обмен на денежное вознаграждение.

Задержанному сообщили о подозрении в государственной измене. Сейчас он находится под стражей без права внесения залога, ему может грозить пожизненное заключение с конфискацией имущества.