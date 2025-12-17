Начальника медподразделения ВСУ подозревают в корректировке российских ударов по арсеналам армии

Должностному лицу ВСУ сообщили о подозрении в передаче ФСБ координат арсеналов хранения боеприпасов и беспилотных систем украинских войск

Задержанный (Фото: СБУ / Facebook)

Начальник медицинского подразделения одной из боевых бригад Вооруженных Сил Украины подозревается в корректировке российских ракетно-дроновых атак по складам с боеприпасами и беспилотниками ВСУ в нескольких регионах страны. Мужчина задержан, рассказали в Службе безопасности Украины и Офисе генерального прокурора.

Как установило расследование, военный тайно собирал данные для врага во время пребывания на объектах ВСУ. Сообщается, что мужчина корректировал воздушные удары РФ по Киевской, Житомирской и Черниговской областях.

По материалам дела, основными целями оккупантов были склады хранения боеприпасов и беспилотных систем украинских войск. Следователи отметили, что Федеральная служба безопасности пыталась получить от фигуранта координаты медицинских складов и автопарков специального транспорта Сил обороны, которые обеспечивают поставки медикаментов на передовую.

Правоохранители рассказали, что для сбора данных чиновник под видом рабочих поездок посещал воинские части и логистические базы на севере Украины. Находясь на объектах, он якобы обозначал их расположение на Google Maps и передавал информацию представителям ФСБ.

За сотрудничество россияне предлагали мужчине денежное вознаграждение и обещали организовать так называемую "эвакуацию" к родственникам в Россию, добавили в СБУ.

Следствие также установило, что ФСБ завербовала чиновника через Telegram-каналы, где тот распространял призывы к украинцам сложить оружие перед Россией.

Мужчина был задержан на рабочем месте. Во время обысков у него изъяли смартфон и ноутбук. С помощью этих средств фигурант, по информации правоохранителей, поддерживал связь с куратором от ФСБ и координировал свои действия.

Следователи СБУ сообщили чиновнику о подозрении в государственной измене в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Правоохранители добавили, что мужчина находится под стражей без права внесения залога.

