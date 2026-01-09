"Щоб у неділю я вже їздив". На Рівненщині ДБР викрило посадовця ТЦК, який узяв хабар авто – відео
Заступник начальника Рівненського обласного територіального центру комплектування отримав підозру – він брав хабарі автомобілями. Про це повідомило Державне бюро розслідувань.
За даними розслідування, посадовець вимагав гроші за оформлення відстрочки від мобілізації навіть у тих військовозобов’язаних, хто мав на це законні підстави. І погрожував створювати штучні перешкоди у випадку, якщо людина відмовиться платити.
Вартість "послуг" підозрюваний оцінив у $10 000 – $12 000 залежно від підстав, за якими чоловік мав отримати відстрочку або бути знятим з розшуку. А щоб приховати походження коштів, посадовець вигадував різні схеми, кажуть слідчі.
Зокрема задокументовано випадок, коли підозрюваний доручив підлеглим придбати за хабар автомобіль, доклавши частину грошей з попередніх "надходжень", та зареєструвати його на підставну особу.
"Ну всьо, занімайтеся. Щоб я в неділю вже їздив на цій машині. Суму вісім у мене забереш", – сказав керівник одному з підлеглих, що зафіксовано на аудіозаписі.
Також правоохоронці зафіксували розмову, у якій один із підлеглих повідомляє іншому фігуранту, ймовірно, чоловіку, який планував дати хабар, що керівник володів двома автівками: Audi Q7 та BMW 5, але Audi продав. Згодом він надіслав підлеглому три оголошення про продаж авто у Вараші, і якщо цей чоловік допоможе купити одне, то його питання "буде закрите прям сьогодні".
Куплене авто передали у повне користування підозрюваному. Після цього чоловіка, з якого вимагали гроші, зняли з розшуку, і він зміг оформити документи без перешкод.
Наразі триває досудове розслідування, ДБР встановлює інші факти вимагання у Рівненському ОТЦК. Посадовця підозрюють у вимаганні хабаря, наразі його взяли під варту з можливістю внести заставу розміром 2,3 млн грн.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.
