"Щоб у неділю я вже їздив". На Рівненщині ДБР викрило посадовця ТЦК, який узяв хабар авто – відео

Авто підозрюваного (Фото: ДБР)

Заступник начальника Рівненського обласного територіального центру комплектування отримав підозру – він брав хабарі автомобілями. Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

За даними розслідування, посадовець вимагав гроші за оформлення відстрочки від мобілізації навіть у тих військовозобов’язаних, хто мав на це законні підстави. І погрожував створювати штучні перешкоди у випадку, якщо людина відмовиться платити.

Вартість "послуг" підозрюваний оцінив у $10 000 – $12 000 залежно від підстав, за якими чоловік мав отримати відстрочку або бути знятим з розшуку. А щоб приховати походження коштів, посадовець вигадував різні схеми, кажуть слідчі.

Зокрема задокументовано випадок, коли підозрюваний доручив підлеглим придбати за хабар автомобіль, доклавши частину грошей з попередніх "надходжень", та зареєструвати його на підставну особу.

"Ну всьо, занімайтеся. Щоб я в неділю вже їздив на цій машині. Суму вісім у мене забереш", – сказав керівник одному з підлеглих, що зафіксовано на аудіозаписі.

Також правоохоронці зафіксували розмову, у якій один із підлеглих повідомляє іншому фігуранту, ймовірно, чоловіку, який планував дати хабар, що керівник володів двома автівками: Audi Q7 та BMW 5, але Audi продав. Згодом він надіслав підлеглому три оголошення про продаж авто у Вараші, і якщо цей чоловік допоможе купити одне, то його питання "буде закрите прям сьогодні".

Куплене авто передали у повне користування підозрюваному. Після цього чоловіка, з якого вимагали гроші, зняли з розшуку, і він зміг оформити документи без перешкод.

Наразі триває досудове розслідування, ДБР встановлює інші факти вимагання у Рівненському ОТЦК. Посадовця підозрюють у вимаганні хабаря, наразі його взяли під варту з можливістю внести заставу розміром 2,3 млн грн.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Підозрюваний (Фото: ДБР)

Вручення підозри (Фото: ДБР)

