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Чумак о боевиках: Был на блокпосту - будет амнистия, убивал - нет

Чумак о боевиках: Был на блокпосту - будет амнистия, убивал - нет - Фото
Виктор Чумак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
21.10.2019, 19:46

Главный военный прокурор считает, что проследить действия потенциальных преступников на оккупированной территории возможно

Главный военный прокурор Виктор Чумак рассказал, при каких условиях возможна амнистия для пророссийских боевиков на Донбассе, сообщает Цензор.НЕТ.

Он уточнил, амнистированы могут быть лица, не совершавшие тяжких и особо тяжких преступлений.

"Был на блокпосту - будет амнистия. Расстреливал людей, убивал, шпионил - не будет амнистии. Все. Дежурил на позициях, но не участвовал в активной фазе - не будет амнистии", - разъяснил он.

Чумак также выразил убеждение в том, что проследить за действиями людей, живущих ныне на оккупированных территориях, можно. 

"Есть свидетели, которые будут знать, где находился и что делал. Есть же конкретные эпизоды и конкретные периоды боевых действий, которые были активными. Там участвовали соответствующие подразделения, в которых были соответствующие люди. Кто эти люди, знают и с той, и с этой стороны. Они все за этим следят. И кто в какой фазе как себя вел во время этих эпизодов, точно известно", - заверяет он.

  • Ранее министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что боевики террористических организаций "ЛНР/ДНР" не могут рассчитывать на амнистию.
  • В МИД в свою очередь сообщиличто Украина приняла необходимые законы для амнистии боевиков, однако под нее попадут не все террористы.

Читайте также данные опроса: Сколько украинцев не поддерживают амнистию боевиков

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Виктор Чумак боевики Донбасс преступления амнистия
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