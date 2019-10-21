Чумак о боевиках: Был на блокпосту - будет амнистия, убивал - нет

Главный военный прокурор Виктор Чумак рассказал, при каких условиях возможна амнистия для пророссийских боевиков на Донбассе, сообщает Цензор.НЕТ.
Он уточнил, амнистированы могут быть лица, не совершавшие тяжких и особо тяжких преступлений.
"Был на блокпосту - будет амнистия. Расстреливал людей, убивал, шпионил - не будет амнистии. Все. Дежурил на позициях, но не участвовал в активной фазе - не будет амнистии", - разъяснил он.
Чумак также выразил убеждение в том, что проследить за действиями людей, живущих ныне на оккупированных территориях, можно.
"Есть свидетели, которые будут знать, где находился и что делал. Есть же конкретные эпизоды и конкретные периоды боевых действий, которые были активными. Там участвовали соответствующие подразделения, в которых были соответствующие люди. Кто эти люди, знают и с той, и с этой стороны. Они все за этим следят. И кто в какой фазе как себя вел во время этих эпизодов, точно известно", - заверяет он.
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