COVID-19. Больше всего инфицированных за сутки – в Харьковской области и Киеве: динамика
07.11.2020, 09:09
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА
По данным Минздрава, меньше всего заболевших COVID-19 за сутки выявили в двух областях
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 зафиксировано в Харьковской (1008), Житомирской (602), Хмельницкой (579) и Львовской (557) областях и Киеве (854). Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов.
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Меньше всего заразившихся за этот период отмечается в Кировоградской (127) и Луганской областях (131);
Динамика по областям:
- Киев – всего 43 229 случаев (за сутки 854);
- Винницкая область – 12 216 (293);
- Волынская область – 15 795 (482);
- Днепропетровская область – 17 446 (432);
- Донецкая область – 13 546 (418);
- Житомирская область – 17 791 (602);
- Закарпатская область – 16 670 (402);
- Запорожская область – 12 734 (538);
- Ивано-Франковская область – 23 561 (529);
- Киевская область – 19274 (511);
- Кировоградская область – 3018 (127);
- Луганская область – 4345 (131);
- Львовская область – 32 982 (557);
- Николаевская область – 9949 (344);
- Одесская область – 27 894 (502);
- Полтавская область – 11 699 (362);
- Ровенская область – 21 403 (377);
- Сумская область – 14 103 (468);
- Тернопольская область – 21 907 (199);
- Харьковская область – 42 139 (1008);
- Херсонская область – 5249 (222);
- Хмельницкая область – 19 017 (579);
- Черкасская область – 10 461 (169);
- Черновицкая область – 24 559 (480);
- Черниговская область – 9947 (160).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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