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COVID-19. Больше всего инфицированных за сутки – в Харьковской области и Киеве: динамика

07.11.2020, 09:09
COVID-19. Больше всего инфицированных за сутки – в Харьковской области и Киеве: динамика - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

По данным Минздрава, меньше всего заболевших COVID-19 за сутки выявили в двух областях

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 зафиксировано в Харьковской (1008), Житомирской (602), Хмельницкой (579) и Львовской (557) областях и Киеве (854). Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

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Меньше всего заразившихся за этот период отмечается в Кировоградской (127) и Луганской областях  (131);

Динамика по областям:

  • Киев – всего 43 229  случаев (за сутки 854);
  • Винницкая область – 12 216 (293);
  • Волынская область – 15 795 (482);
  • Днепропетровская область – 17 446 (432);
  • Донецкая область – 13 546 (418);
  • Житомирская область – 17 791 (602);
  • Закарпатская область – 16 670 (402);
  • Запорожская область – 12 734 (538);
  • Ивано-Франковская область – 23 561 (529);
  • Киевская область – 19274 (511);
  • Кировоградская область – 3018 (127);
  • Луганская область – 4345 (131);
  • Львовская область – 32 982 (557);
  • Николаевская область – 9949 (344);
  • Одесская область – 27 894 (502);
  • Полтавская область – 11 699 (362);
  • Ровенская область – 21 403 (377);
  • Сумская область – 14 103 (468);
  • Тернопольская область – 21 907 (199);
  • Харьковская область – 42 139 (1008);
  • Херсонская область – 5249 (222);
  • Хмельницкая область – 19 017 (579);
  • Черкасская область – 10 461 (169);
  • Черновицкая область – 24 559 (480);
  • Черниговская область – 9947 (160).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Вчера, 6 ноября, в Украине выявили рекордное количество больных коронавирусом – 10 746.

  • С 9 ноября в Украине вступят в силу новые зоны карантина, введенные в связи с эпидемией коронавируса. В красную зону, где наибольший риск распространения COVID-19, включены 12 областных центров.
Арина Толина
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