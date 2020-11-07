COVID-19. Больше всего инфицированных за сутки – в Харьковской области и Киеве: динамика

По данным Минздрава, меньше всего заболевших COVID-19 за сутки выявили в двух областях

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 зафиксировано в Харьковской (1008), Житомирской (602), Хмельницкой (579) и Львовской (557) областях и Киеве (854). Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

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Меньше всего заразившихся за этот период отмечается в Кировоградской (127) и Луганской областях (131);

Динамика по областям:

Киев – всего 43 229 случаев (за сутки 854);

Винницкая область – 12 216 (293);

Волынская область – 15 795 (482);

Днепропетровская область – 17 446 (432);

Донецкая область – 13 546 (418);

Житомирская область – 17 791 (602);

Закарпатская область – 16 670 (402);

Запорожская область – 12 734 (538);

Ивано-Франковская область – 23 561 (529);

Киевская область – 19274 (511);

Кировоградская область – 3018 (127);

Луганская область – 4345 (131);

Львовская область – 32 982 (557);

Николаевская область – 9949 (344);

Одесская область – 27 894 (502);

Полтавская область – 11 699 (362);

Ровенская область – 21 403 (377);

Сумская область – 14 103 (468);

Тернопольская область – 21 907 (199);

Харьковская область – 42 139 (1008);

Херсонская область – 5249 (222);

Хмельницкая область – 19 017 (579);

Черкасская область – 10 461 (169);

Черновицкая область – 24 559 (480);

Черниговская область – 9947 (160).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Вчера, 6 ноября, в Украине выявили рекордное количество больных коронавирусом – 10 746.

С 9 ноября в Украине вступят в силу новые зоны карантина, введенные в связи с эпидемией коронавируса. В красную зону, где наибольший риск распространения COVID-19, включены 12 областных центров.

Арина Толина

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