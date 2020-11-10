COVID-19. Резников заявил о готовности развернуть гумлагеря на админгранице с Крымом
Вице-премьер Алексей Резников с консулом ЕС обсудил вопросы соцзащиты населения во время эпидемии коронавируса
Украина готова развернуть гуманитарные лагеря у админграницы с временно оккупированным Крымом. Об этом сегодня во время онлайн встречи с комиссаром ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными явлениями Янез Ленарчич заявил вице-премьер Алексей Резников, сообщает сайт ведомства.
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Обсуждались вопросы социальной защиты населения, в том числе, пенсионного обеспечения.
Ленарчич выразил надежду, что пенсии украинским гражданам будут сохранены.
Резников сообщил, что пенсии и сохранены, и начисляются. "Более того, правительство отменило обязательную верификацию в течение 60 суток, а также предпринимает все необходимые шаги для того, чтобы граждане могли получить пенсии максимально комфортно", – отметил Резников.
Он напомнил, что с 10 ноября Украина открыла два новых пунктов пропуска на Луганской области в Счастье и Золотом.
Боевики сегодня блокировали и не пропускали людей со своей стороны.
- 9 ноября Резников заявил, что возвращение под контроль Украины оккупированного Крыма может быть легче, чем ОРДЛО.
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