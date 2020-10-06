COVID-19. Румыния ввела ПЦР-тесты и 14-дневный карантин для украинцев

Решение вступает в силу завтра, 7 октября

С 7 октября Румыния ввела обязательное предоставление ПЦР-тестов на COVID-19 для туристов из стран с высоким уровнем заражения, среди них есть и Украина. Об этом сообщает Mediafax.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Национальный институт общественного здоровья Румынии внес Украину в список 50 стран с высоким эпидемиологическим риском.

Туристы, которые приезжают в Румынию на срок до трех дней из стран с высоким риском, могут въехать при наличии отрицательного ПЦР-теста, он должен быть сделан не позднее, чем за 48 часов до поездки.

В случае, если они въезжают на более длительный срок, они должны пройти 14-дневный карантин независимо от наличия отрицательного теста.

По данным МИД, до 15 октября 2020 года в Румынии действует режим чрезвычайной ситуации, поэтому запрещается въезд на территорию страны через пункты пересечения границы для иностранных граждан, в том числе и украинцев.

Украина занимает 25-место по количеству заразившихся коронавирусом в мире с начала эпидемии, Румыния – 29.

Вчера, 5 октября, в Украине выявили 4348 заболевших COVID-19 (днем ранее – 3774).

Читайте также: Египет упростил въезд для туристов: названы даты

Арина Толина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.