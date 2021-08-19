COVID-19. Украина договаривается о поставках инновационного препарата прямого действия

Украина закупила 2784 флаконов препарата Тоцилизумаб, который используется в лечении тяжелых случаев COVID-19. Продолжается закупка 14 346 упаковок Ремдесевира. Также есть договоренности о поставках инновационного противовирусного препарата прямого действия, сообщает пресс-служба Минздрава.

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"Мировая практика использования препарата (Тоцилизумаб) и прошлогодний опыт его участия в лечении украинцев дает основания и в дальнейшем его применять. Исследования еще продолжаются, но сейчас, если есть возможность сохранить жизнь – мы должны ее использовать", – сказал заместитель министра здравоохранения Александр Комарида.

По его словам, приобретен патентованный оригинальный препарат непосредственно у производителя.

Справка. В феврале британские медики провели клинические испытания с использованием лекарства от артрита Тоцилизумаб для лечения коронавирусной болезни. Предварительные результаты показали, что препарат существенно снижает риск смерти в случае тяжелых форм COVID-19.

О поставках инновационного противовирусного препарата прямого действия будет сообщено дополнительно, сказали в МОЗ.

Этот препарат назначают пациентам, находящимся на амбулаторном лечении, во избежание осложнений и госпитализаций. Сейчас он находится на третьей (последней) стадии клинических исследований. МОЗ предварительно договорился о квоте на поставку препарата для лечения 300 000 пациентов.

В июле глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что в Украине может появиться препарат от коронавируса американского производства, для украинцев уже зарезервировано 300 000 доз.

Вадим Ребрина

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