COVID-19. В Борисполь прилетел самолет с гуманитарным грузом из Китая: фото

Гуманитарная помощь из Китая (фото - facebook.com GeneralStaff.ua)

В военный аэропорт Борисполя прибыл самолет Вооруженных Сил Украины с гуманитарным грузом из Китая по противодействию распространению COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба бригады транспортной авиации.

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"Самолет Ил-76 Воздушных Сил ВС Украины готовится к разгрузке на перроне военного сектора аэродрома в Борисполе", - отметили в пресс-службе.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Груз содержит более 1 млн защитных масок, медицинские респираторы, защитные костюмы, очки, экраны и перчатки, инфракрасные термометры, тестовые системы для выявления COVID-19, дезинфектанты и антисептики. Также доставлены десять аппаратов искусственной вентиляции легких.

Гуманитарный груз направят госбольницам Киева и других регионов, областным и городским госадминистрациям, высшим учебным заведениям.

международный аэропорт Борисполь прибыл борт с медицинским оборудованием из Китая для украинских врачей, которые борются с эпидемией коронавируса. 30 апреля в

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