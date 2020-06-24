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COVID-19. В Борисполь прилетел самолет с гуманитарным грузом из Китая: фото

COVID-19. В Борисполь прилетел самолет с гуманитарным грузом из Китая: фото - Фото
Гуманитарная помощь из Китая (фото - facebook.com GeneralStaff.ua)
24.06.2020, 12:55

Из Китая в Украину доставили более 1 млн масок, медицинские респираторы, защитные костюмы

В военный аэропорт Борисполя прибыл самолет Вооруженных Сил Украины с гуманитарным грузом из Китая по противодействию распространению COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба бригады транспортной авиации.

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"Самолет Ил-76 Воздушных Сил ВС Украины готовится к разгрузке на перроне военного сектора аэродрома в Борисполе", - отметили в пресс-службе.

Гуманитарная помощь из Китая 24 июня

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Груз содержит более 1 млн защитных масок, медицинские респираторы, защитные костюмы, очки, экраны и перчатки, инфракрасные термометры, тестовые системы для выявления COVID-19, дезинфектанты и антисептики. Также доставлены десять аппаратов искусственной вентиляции легких.

Гуманитарный груз направят госбольницам Киева и других регионов, областным и городским госадминистрациям, высшим учебным заведениям.

  • 30 апреля в международный аэропорт Борисполь прибыл борт с медицинским оборудованием из Китая для украинских врачей, которые борются с эпидемией коронавируса.

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Арина Толина
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