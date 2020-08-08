COVID-19. В Минздраве объяснили, почему не будут тестировать всех учителей

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что не нужно тестировать на COVID-19 всех учителей накануне 1 сентября

В Украине перед началом учебного года не будут проводить тестирование на COVID-19 для всех учителей, поскольку "в этом нет необходимости". Об этом сегодня министр здравоохранения Максим Степанов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, такая функция не предусмотрена.

"У нас все, что касается тестирования, предусмотрено нормативной базой, приказами Министерства здравоохранения, кто именно требует проведения тестов, в каких случаях. Такого механизма или раздела о проведении тестирований наших учителей - его нет. Только исключение, если есть симптомы или учитель является контактным лицом", - отметил он.

За минувшие сутки в Украине COVID-19 заболели 1489 человек, это- новый суточный рекорд.

29 июля министр здравоохранения Максим Степанов заявил , что в большинстве городов и районов дети смогут пойти в школу 1 сентября.

Читайте также: COVID-19 и учебный год. В Минобразования объяснили, как может пройти 1 сентября

Арина Толина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.