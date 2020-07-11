COVID-19. В Украине тестируют четыре препарата - Минздрав

Министр здравоохранения Максим Степанов подчеркнул, что вакцины от COVID-19 на сегодняшний день нет

В Украине специалисты проводят клинические испытания четырех лекарственных препаратов для лечения коронавирусной инфекции COVID-19 – амизона, амиксина, корвитина и биовена. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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"Что касается клинических испытаний лекарственных средств, которыми можно пользоваться при лечении коронавирусной болезни. Сейчас у нас зарегистрировано четыре клинических испытания... Это амизон, амиксин, корвитин и биовен. Они все проходят стадии клинических испытаний, некоторые находятся на завершающей стадии", - отметил Cтепанов.

Он обратил внимание на то, что вакцины от COVID-19 на сегодняшний день нет.

Степанов добавил, что Украина следит за всеми испытаниями в мире.

в мире проводят тестирование на людях 17 потенциальных вакцин от коронавируса. 2 июля сообщалось , что

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Арина Толина

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