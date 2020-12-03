"Давайте не терять времени". Глава Минкультуры призвал украинцев идти в кафе и театры

Министр культуры Александр Ткаченко призвал всех украинцев активно идти в выходные в кафе, музеи и театры, напомнив, что карантин выходного дня больше не действует и все заведения снова могут работать. Об этом он написал в Facebook.

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"Сделайте паузу в доставках домой, откажитесь от искушения остаться под теплым одеялом, надевайте маски, берите антисептики и вперед навстречу интересным выходным. Спланируйте их прямо сейчас", – подчеркнул министр.

По словам Ткаченко, посещение всех культурных учреждений является абсолютно безопасным, поскольку они придерживаются всех карантинных ограничений. "Давайте не терять времени и купленным билетом, абонементом или кофе поддержим сферу", – призвал глава Минкультуры.

2 декабря Кабмин отменил карантин выходного дня, поскольку он "дал позитивный эффект".

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Дарья Мостовая

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