"Давайте не терять времени". Глава Минкультуры призвал украинцев идти в кафе и театры
Министр культуры Александр Ткаченко призвал всех украинцев активно идти в выходные в кафе, музеи и театры, напомнив, что карантин выходного дня больше не действует и все заведения снова могут работать. Об этом он написал в Facebook.
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"Сделайте паузу в доставках домой, откажитесь от искушения остаться под теплым одеялом, надевайте маски, берите антисептики и вперед навстречу интересным выходным. Спланируйте их прямо сейчас", – подчеркнул министр.
По словам Ткаченко, посещение всех культурных учреждений является абсолютно безопасным, поскольку они придерживаются всех карантинных ограничений. "Давайте не терять времени и купленным билетом, абонементом или кофе поддержим сферу", – призвал глава Минкультуры.
- 2 декабря Кабмин отменил карантин выходного дня, поскольку он "дал позитивный эффект".
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