День Святого Валентина. Синоптики рассказали, какой будет погода

Фото: пресс-служба КГГА

Сегодня, 14 февраля, в большинстве областей ветер успокоится, ожидается южным, осадки маловероятны. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

На западе - облачность, пройдут мокрый снег и дождь. Температура воздуха днем ​​будет колебаться в пределах + 1, + 6 градусов, на юге + 5, + 8, в Крыму до +10 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

"В Киеве 14 февраля - ни дождя, ни снега, гуляйте на здоровье. Ветер южный, небольшой, максимум умеренный. Днем ​​потеплеет до +5 градусов", - отметила Диденко.

По ее словам, завтра, 15 февраля, погода особо не изменится, разве на севере немного увеличится облаков и появятся небольшие осадки.

10 февраля украинцев предупреждали о штормовом ветре и осадках.

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