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Сегодня не только День Валентина, есть еще праздник: что отмечают

Сегодня не только День Валентина, есть еще праздник: что отмечают - Фото
Мужчина с компьютером (иллюстративное фото - depositphotos.com)
14.02.2020, 07:20

14 февраля поздравляют не только всех влюбленных, а и компьютерщиков

Сегодня, 14 февраля, помимо Дня Святого Валентина отмечают также и профессиональный праздник – День компьютерщика. Об этом сообщает LIGA.net.

Дата праздника была выбрана не случайно. Именно 14 февраля в 1946 году заработал первый в мире компьютер ENIAC - до него были лишь прототипы и экспериментальные модели.

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ENIAC же стал первым компьютером, который решал реальные практические задачи - обсчитывал баллистические таблицы армии. Кстати, именно от ENIAC современные компьютеры унаследовали двоичную систему счисления.

Подробнее о Дне компьютерщика читайте в материале LIGA.net.

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