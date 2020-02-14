Сегодня не только День Валентина, есть еще праздник: что отмечают

Мужчина с компьютером (иллюстративное фото - depositphotos.com)

Сегодня, 14 февраля, помимо Дня Святого Валентина отмечают также и профессиональный праздник – День компьютерщика. Об этом сообщает LIGA.net.

Дата праздника была выбрана не случайно. Именно 14 февраля в 1946 году заработал первый в мире компьютер ENIAC - до него были лишь прототипы и экспериментальные модели.

Читайте также: Украинец и полька нарушили закон: хотели отметить День Валентина

ENIAC же стал первым компьютером, который решал реальные практические задачи - обсчитывал баллистические таблицы армии. Кстати, именно от ENIAC современные компьютеры унаследовали двоичную систему счисления.

Подробнее о Дне компьютерщика читайте в материале LIGA.net.

Смотрите также: Pornhub выпустил музыку ко Дню святого Валентина - видео