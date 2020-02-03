Денисова осудила проверки документов мусульман при богослужении

Людмила Денисова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что осуждает проведение рейдов или проверок со стороны правоохранительных органов и Государственной миграционной службы во время проведения богослужения. Об этом она написала в Facebook.

Таким образом она отреагировала на проверку документов у мусульман после пятничной молитвы в мечети Исламского культурного центра Киева 31 января.

Она сослалась на закон о свободе совести и религиозных организациях, где указано, что государство гарантирует право на свободу совести гражданам Украины и осуществление этого права. По факту она направила акты реагирования руководителям Национальной полиции и Миграционной службы.