Денисова осудила проверки документов мусульман при богослужении

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что осуждает проведение рейдов или проверок со стороны правоохранительных органов и Государственной миграционной службы во время проведения богослужения. Об этом она написала в Facebook.
Таким образом она отреагировала на проверку документов у мусульман после пятничной молитвы в мечети Исламского культурного центра Киева 31 января.
Она сослалась на закон о свободе совести и религиозных организациях, где указано, что государство гарантирует право на свободу совести гражданам Украины и осуществление этого права. По факту она направила акты реагирования руководителям Национальной полиции и Миграционной службы.
- 31 января муфтий Духовного управления мусульман Саид Исмагилов сообщил, что полиция провела рейд возле мечети Исламского культурного центра Киева, "увезли 25 человек".
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В Миграционной службе заявили, что совместно с полицией провели "проверку соблюдения миграционного законодательства иностранцами и лицами без гражданства". Там утверждают, что проверяли "торговые объекты" на территории Старожитомирсского переулка. В ходе этой проверки обнаружили "15 нарушителей миграционного законодательства". В отношении 12 "неурегулированных мигрантов" были приняты решения об их принудительном возвращении в страну происхождения, одному человеку сократили срок пребывания на территории Украины, еще двух иностранцев привлекли к админответственности за трудоустройство без разрешения.