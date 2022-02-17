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Диагноз Черному морю: какие изменения произошли за последние 20-30 лет – инфографика

Цей матеріал також доступний українською
17.02.2022, 16:04
Диагноз Черному морю: какие изменения произошли за последние 20-30 лет – инфографика - Фото
Черное море (фото - omr.gov.ua)

Украинский научный центр экологии моря совместно с проектом EMBLAS "поставили диагноз" Черному морю – проанализировали, какие изменения произошли в последние 20-30 лет. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды.

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Исследователи выделили тенденции за последние несколько десятков лет:

→ наблюдается снижение уровня "цветения" сине-зеленых водорослей;

→ в Черном море усиливается загрязнение мусором и пластиком – сейчас это вдвое больше, чем в Средиземном море;

→сероводородная прослойка увеличилась на 20 м – "сейчас в центре Черного моря глубина прослойки с кислородом составляет всего 54 м";

→ популяция дельфинов не уменьшилась, сейчас проживает 253 тысяч дельфинов;

→ усиливается или остается удовлетворительным загрязнение Черного моря металлами, пестицидами, фармацевтическими препаратами, промышленными загрязнителями, средствами бытовой химии;

→ в Черном море растет количество нехарактерных для него средиземноморских рыб, которые могут навредить, – монровийской рыбы-хирурга, красной баракуды, роющего бычка и других.

В Минприроды подчеркивают, что последние данные о состоянии Черного моря станут основанием для разработки программы по улучшению состояния морской флоры и фауны.

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  • Летом этого года в Киевской области спутники зафиксировалы 80 несанкционированных свалок общей площадью более 900 гектаров, нанесенный ущерб оценивают в 50 млн грн.
  • В октябре 2021 года Кабмин одобрил изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно сферы охраны природы.

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Яна Катасонова
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