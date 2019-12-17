В Украине объявили желтый уровень опасности: погода, карта

17 декабря в Украине будет без осадков, местами туман. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Объявили желтый уровень опасности из-за тумана, поскольку в большинстве центральных, южных и восточных областей видимость составляет 200-500 метров.
Ветер южный, 7-12 м/с, в Карпатах ожидаются отдельные порывы до 15-20 м/с.
Температура днем до +10 градусов, в западных областях и на юге Одесской области +11, +15 градусов.
Синоптик Наталья Диденко уточнила, что в Киеве в ближайшее время ожидается теплая погода.
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