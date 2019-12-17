Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Украине объявили желтый уровень опасности: погода, карта

В Украине объявили желтый уровень опасности: погода, карта - Фото
Фото: depositphotos.com
17.12.2019, 08:21

По прогнозам Укргидрометцентра, на большинстве территории страны сегодня будет тепло

дополнено

17 декабря в Украине будет без осадков, местами туман. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Объявили желтый уровень опасности из-за тумана, поскольку в большинстве центральных, южных и восточных областей видимость составляет 200-500 метров.

Ветер южный, 7-12 м/с, в Карпатах ожидаются отдельные порывы до 15-20 м/с.

Фото: meteo.gov.ua

Температура днем до +10 градусов, в западных областях и на юге Одесской области +11, +15 градусов.

Синоптик Наталья Диденко уточнила, что в Киеве в ближайшее время ожидается теплая погода.

  • 24 ноября во Львове выпал первый снег.

Читайте также: Шторм. Море затопило базы отдыха на курорте в Кирилловке - фото

Напишите нам
Наталья Диденко погода карта 17 декабря
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 