В Украине объявили желтый уровень опасности: погода, карта

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17 декабря в Украине будет без осадков, местами туман. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Объявили желтый уровень опасности из-за тумана, поскольку в большинстве центральных, южных и восточных областей видимость составляет 200-500 метров.

Ветер южный, 7-12 м/с, в Карпатах ожидаются отдельные порывы до 15-20 м/с.

Фото: meteo.gov.ua

Температура днем до +10 градусов, в западных областях и на юге Одесской области +11, +15 градусов.

Синоптик Наталья Диденко уточнила, что в Киеве в ближайшее время ожидается теплая погода.

24 ноября во Львове выпал первый снег.

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