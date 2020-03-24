Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

До +16 градусов. В Украину идет потепление: погода, карта

До +16 градусов. В Украину идет потепление: погода, карта - Фото
Магнолии (фото - pixabay.com)
24.03.2020, 10:50

По прогнозам Укргидрометцентра, на большинстве территории страны потеплеет с 26 марта

Во вторник, 24 марта, в большинстве областей Украины ожидается солнечная погода, с 26 марта ожидается потепление. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Днем ожидается до + 2, + 6 градусов, в Киеве + 4 градуса.

Карта погоды на 24 марта: фото

Фото: meteo.gov.ua

"В дальнейшем температура воздуха в Украине начнет постепенно повышаться, уже с четверга ощутимо потеплеет: сначала + 7, + 12, на юге до +15 градусов, ближе к выходным + 10, + 16 градусов", - отметила Диденко, уточнив, что осадков не ожидается.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

  • 15 марта синоптик Наталья Диденко сообщала, что антициклон Helge принесет сухую солнечную погоду, будет холодно.

Читайте также: Прогноз погоды в Украине на март: будет теплее, чем обычно

Арина Толина
Еще по теме
Напишите нам
Наталья Диденко погода потепление карта 24 марта
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 