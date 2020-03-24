До +16 градусов. В Украину идет потепление: погода, карта

Магнолии (фото - pixabay.com)

Во вторник, 24 марта, в большинстве областей Украины ожидается солнечная погода, с 26 марта ожидается потепление. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

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Днем ожидается до + 2, + 6 градусов, в Киеве + 4 градуса.

Фото: meteo.gov.ua

"В дальнейшем температура воздуха в Украине начнет постепенно повышаться, уже с четверга ощутимо потеплеет: сначала + 7, + 12, на юге до +15 градусов, ближе к выходным + 10, + 16 градусов", - отметила Диденко, уточнив, что осадков не ожидается.

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15 марта синоптик Наталья Диденко сообщала , что а нтициклон Helge принесет сухую солнечную погоду, будет холодно.

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