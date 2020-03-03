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До +17 градусов. В Украину идет потепление: погода, карта

До +17 градусов. В Украину идет потепление: погода, карта - Фото
Весна (фото - pixabay.com)
03.03.2020, 08:29

По прогнозам Укргидрометцентра, сегодня на большинстве территории без осадков

3 марта в Украине ожидается существенное потепление. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в большинстве областей максимальная температура воздуха достигнет + 10, + 15 градусов.

Дожди пройдут в западных областях, за исключением Тернопольской и Хмельницкой области.

Карта погоды на 3 марта 2020 года

Фото: meteo.gov.ua

В Украине будет преобладать сухая воздушная масса.

Ветер не сильный, но порывистый. В Киеве 3 марта без осадков, воздух прогреется до +12, + 14 градусов.

"4 марта в Украине станет еще теплее, до +12 +17 градусов", - отметила Диденко.

  • 24 февраля сообщалось, что циклон Юлия принесет в Украину осадки с штормовым ветром.

Читайте также: Прогноз погоды в Украине на март: будет теплее, чем обычно

Арина Толина
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Наталья Диденко погода потепление весна 3 марта
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