До +17 градусов. В Украину идет потепление: погода, карта

Весна (фото - pixabay.com)

3 марта в Украине ожидается существенное потепление. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в большинстве областей максимальная температура воздуха достигнет + 10, + 15 градусов.

Дожди пройдут в западных областях, за исключением Тернопольской и Хмельницкой области.

Фото: meteo.gov.ua

В Украине будет преобладать сухая воздушная масса.

Ветер не сильный, но порывистый. В Киеве 3 марта без осадков, воздух прогреется до +12, + 14 градусов.

"4 марта в Украине станет еще теплее, до +12 +17 градусов", - отметила Диденко.

24 февраля сообщалось , что циклон Юлия принесет в Украину осадки с штормовым ветром.

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