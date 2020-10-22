До +20 градусов. В Украине синоптики обещают потепление: погода, карта

Сегодня в Украине – без осадков

22 октября в Украине ожидается + 12, + 18 градусов, на юге местами до +20 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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По ее словам, осадков не ожидается. Утром – туманы.

В Киеве также потеплеет до +17 градусов.

На западе воздух прогреется до +18 градусов, востоке +14 градусов, севере +15 градусов, юге +20 градусов.

20 октября сообщалось, что в Украину идет мощный антициклон.

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Арина Толина

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