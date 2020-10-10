До + 22 градусов. Синоптики рассказали, где пройдет дождь на выходных: погода, карты

На выходных в Киеве без осадков, до +19 градусов

На выходных, 10-11 октября, в Украине сохранится теплая погода, днем до + 20, + 22 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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По ее словам, местами дожди ожидаются в Одесской, Николаевской, Крыму.

Завтра, 11 октября, осадки прогнозируются на западе, юге, частично востоке и в центре.

В Киеве выходные обещают теплую погоду без осадков.

В Киеве вторая подряд ночь на 8 октября оказалась самой теплой за период наблюдений, сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

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Арина Толина

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