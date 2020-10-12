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До +22 градусов. Синоптики рассказали, где пройдут дожди: погода, карта

12.10.2020, 08:25
До +22 градусов. Синоптики рассказали, где пройдут дожди: погода, карта - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

По прогнозам Укргидрометцентра, дожди ожидаются 12-13 октября на западе

Сегодня на большинстве территории страны сохранится сухая погода, на западе пройдут дожди. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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На западе ожидается +17 градусов, севере +19 градусов, востоке +22 градуса, юге +24 градуса. 

В центре воздух прогреется до +21 градуса. 

Карта погоды на 12 октября

Завтра, 13 октября, на западе, в Винницкой области прогнозируются дожди, до +18, +20 градусов, востоке +22 градуса, севере +19 градусов, юге +24 градуса. В Киеве ожидается до +21 градуса.

  • В Киеве вторая подряд ночь на 8 октября оказалась самой теплой за период наблюдений, сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

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Арина Толина
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