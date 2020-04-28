До +22 градусов. В Украину идет потепление: погода, карта

Фото: pixabay.com

Сегодня, 28 апреля, в Украине в течение дня + 14, + 18 градусов, на западе + 15, + 20 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Ветер юго-западный, 5-12 м/с, в большинстве областей существенные осадки маловероятны.

В Киеве вторник будет умеренно теплым, до +17, +18 градусов, ветер юго-западный, умеренный.

Фото: meteo.gov.ua

Диденко уточнила, в среду в столице - до +22 градусов, а завершится апрель в Киеве грозовым дождем.

16 апреля Киев и пригород накрыла пылевая буря, в результате чего видимость на дорогах значительно ухудшилась.

Читайте также: В Украину пришел антициклон Odilo: какой будет погода - карта