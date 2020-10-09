До +23 градусов. Синоптики рассказали, какой будет погода: карта

По прогнозам Укргидрометцентра, 10-11 октября в Украине ожидается теплая погода

Сегодня на большинстве территории страны – без осадков, туманы. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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По ее словам, днем небольшой дождь ожидается в Житомиркой области и в отдельных районах Киевской области.

"Сухая погода продлится в восточной части Украины – восточный антициклон блокирует западные влажные воздушные потоки", – отметила Диденко.

Температура воздуха 9 октября днем ​​ожидается в большинстве областей Украины + 18, + 23 градуса, на юге + 20, + 25 градусов.

В западных областях будет свежее, + 14, + 17 градусов.

В Киеве в пятницу – теплая погода с максимальной температурой воздуха до +20 градусов,

Диденко уточнила, что на выходных, 10-11 октября, будет тепло, без осадков.

В Киеве вторая подряд ночь на 8 октября оказалась самой теплой за период наблюдений, сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

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Арина Толина

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