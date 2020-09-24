До +27 градусов. Синоптики рассказали, какой будет погода: карта

По прогнозам Укргидрометцентра, сегодня на западе пройдут дожди

В Украине сегодня будет преобладать солнечная ясная погода антициклонального характера. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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На западе – дожди. Ветер будет юго-восточного направления. Температура воздуха днем ​​ожидается + 22, + 27 градусов. В Киеве - сухо, солнечно и тепло, до +25, +26 градусов.

Диденко предупреждает, что в ближайшие субботу-воскресенье ожидается сильный, до штормовых порывов, юго-восточный ветер.

В Киеве ночь на 1 сентября стала самой теплой за 140 лет наблюдений.

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Арина Толина

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