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До +27 градусов. Синоптики рассказали, какой будет погода: карта

24.09.2020, 08:45
До +27 градусов. Синоптики рассказали, какой будет погода: карта - Фото
Фото: depositphotos.com

По прогнозам Укргидрометцентра, сегодня на западе пройдут дожди

В Украине сегодня будет преобладать солнечная ясная погода антициклонального характера. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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На западе – дожди.  Ветер будет юго-восточного направления. Температура воздуха днем ​​ожидается + 22, + 27 градусов. В Киеве - сухо, солнечно и тепло, до +25, +26 градусов.

 

Карта погоды на 24 сентября

Диденко предупреждает, что в ближайшие субботу-воскресенье ожидается сильный, до штормовых порывов, юго-восточный ветер.

  • В Киеве ночь на 1 сентября стала самой теплой за 140 лет наблюдений.

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Арина Толина
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