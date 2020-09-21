Синоптики рассказали, когда в Украину придет "бабье лето" – погода, карта

Сегодня на всей территории – сухая погода, без осадков

По данным Укргидрометцентра, 20-22 сентября в Украине сохранится прохладная погода, 23-25 сентября ожидается постепенное повышение температуры. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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На западе сегодня днем ожидается +24 градуса, востоке +22 градуса, севере +23 градуса, юге +25 градусов. В центре воздух прогреется до +24 градусов.

"В дальнейшем, почти всю неделю, в Украине будет классическое "бабье лето" - солнце и теплая погода, до +22 +28 градусов. Дожди появятся в субботу-воскресенье", - уточнила синоптик Наталья Диденко.

В Киеве ночь на 1 сентября стала самой теплой за 140 лет наблюдений.

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Арина Толина

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