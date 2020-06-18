Синоптики рассказали, где ухудшится погода: град и грозы - карта

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В Украине сегодня днем ожидаются грозы, в отдельных районах, кроме северо-восточных и восточных областей, град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности). Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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18 июня в Киеве и Киевской области - днем гроза.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что Украина в четверг значительной частью территории все еще будет находиться в зоне пониженного атмосферного давления.

"Поэтому - кратковременные дожди, грозы, при грозах локальные шквалы и град. Большая вероятность - на западе, в северных областях и в Винницкой области. Но все же рекордсменом по притяжению влаги остается запад", - уточнила Диденко.

Температура воздуха в четверг днем ​​ожидается в пределах + 27, + 30 градусов, на востоке Украины до +33 градусов, в западных областях до + 23, + 28 градусов.

17 июня сообщалось , что похолодание ожидается с 22 июня.

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