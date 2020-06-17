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Штормовое предупреждение. Украину накроют дожди, град и шквалы: погода, карта

Штормовое предупреждение. Украину накроют дожди, град и шквалы: погода, карта - Фото
Дождь (фото - LIGA.net)
17.06.2020, 08:28

По прогнозам Укргидрометцентра, в понедельник, 22 июня, станет значительно прохладнее в Украине

По данным Укргидрометцентра, по Киеву и области днем 17 июня ожидаются грозы, днем в отдельных районах, кроме крайнего востока страны, град и шквалы 15-20 м/с, в западных областях местами сильный дождь (І  уровень опасности, желтый). Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Синоптик Наталья Диденко добавила, что воздух прогреется до +25, +30 градусов, на востоке до +32 градусов, на западе +22, +27 градусов.

Карта погоды на 17 июня

Карта погоды на 17 июня (фото - meteo.gov.ua)

В Киеве – дождь и грозой, +26 +28 градусов.

"Вторая половина недели раскалится до +30 градусов и выше, однако уже в понедельник, 22 июня, станет значительно прохладнее", - уточнила Диденко.

  • 15 июня сообщалось, что третий день подряд Киев бьет температурные рекорды

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Арина Толина
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