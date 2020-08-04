До +31 градусов. В Украину возвращается жара: погода, карта

По прогнозам Укргидрометцентра, на этой неделе - преимущественно без осадков

В Украину возвращается жара, сегодня температура воздуха днем ​​составит + 25, + 31 градус. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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По ее словам, на всей территории страны без осадков и преимущественно солнечно.

Ветер южный или юго-восточный, 3-8 м/с.

В Киеве вторник ожидается сухим солнечным, с температурой воздуха +28, +29 градусов.

"В дальнейшем жара усилится. Неделя в целом обещает быть без осадков, подсушит воздух антициклон, в конце недели на севере и кое-где на западе пройдут короткие дожди с грозами", - уточнила Диденко.

27 июля Укргидрометцентр дал прогноз погоды на август .

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Арина Толина

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