В Украину идет антициклон Claws: какой будет погода - карта
03.08.2020, 09:22
Иллюстративное фото: pixabay.com
По прогнозам Укргидрометцентра, сегодня по всей территории страны - без осадков
В Украину сегодня придет антициклон по имени Claws, ожидается сухая и солнечная погода. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
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По ее словам, температура воздуха днем будет колебаться в комфортных пределах + 22, + 28 градусов. В Киеве - без осадков, + 24, + 26 градусов.
Диденко уточнила, что со вторника, 4 августа, температура воздуха начнет подниматься, и до конца недели ожидается в большинстве областей + 26, + 31 градус, только 5 августа несколько похолодает в западной части Украины.
- 27 июля Укргидрометцентр дал прогноз погоды на август.
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