До +32 градусов. Синоптики рассказали, где пройдут дожди: погода, карта
05.08.2020, 10:27
Иллюстративное фото: pixabay.com
Сегодня дожди ожидаются на западе страны
Среда в Украине будет жаркой, днем ожидается + 27, + 32 градуса. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
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"К западной части Украины подойдет атмосферный фронт, поэтому там ожидаются периодические грозовые дожди", - отметила Диденко.
По ее словам, в Тернопольской и Хмельницкой областях - без существенных осадков.
В Киеве 5 августа будет солнечно и жарко, около+30 градусов.
- 27 июля Укргидрометцентр дал прогноз погоды на август.
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