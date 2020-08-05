До +32 градусов. Синоптики рассказали, где пройдут дожди: погода, карта

Сегодня дожди ожидаются на западе страны

Среда в Украине будет жаркой, днем ожидается + 27, + 32 градуса. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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"К западной части Украины подойдет атмосферный фронт, поэтому там ожидаются периодические грозовые дожди", - отметила Диденко.

По ее словам, в Тернопольской и Хмельницкой областях - без существенных осадков.

В Киеве 5 августа будет солнечно и жарко, около+30 градусов.

27 июля Укргидрометцентр дал прогноз погоды на август .

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Арина Толина

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