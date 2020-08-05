UA

До +32 градусов. Синоптики рассказали, где пройдут дожди: погода, карта

05.08.2020, 10:27
До +32 градусов. Синоптики рассказали, где пройдут дожди: погода, карта - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

Сегодня дожди ожидаются на западе страны

Среда в Украине будет жаркой, днем ожидается + 27, + 32 градуса. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"К западной части Украины подойдет атмосферный фронт, поэтому там ожидаются периодические грозовые дожди", - отметила Диденко.

По ее словам, в Тернопольской и Хмельницкой областях - без существенных осадков.

Карта погоды на 5 августа

В Киеве 5 августа будет солнечно и жарко, около+30 градусов.

Читайте также: В Украину идет антициклон Claws: какой будет погода - карта

 

Арина Толина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Наталья Диденко погода карта жара

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Участвуете в госзакупках? Приготовьтесь к уголовному делу!

Участвуете в госзакупках? Приготовьтесь к уголовному делу!
 