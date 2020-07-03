Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

До +34 градусов, шквалы и град. Синоптики рассказали, где ухудшится погода

До +34 градусов, шквалы и град. Синоптики рассказали, где ухудшится погода - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
03.07.2020, 08:31

По данным Укргидрометцентра, ближайшее незначительное ослабление жары в Киеве ожидается на выходных

В пятницу, 3 июля, дожди с грозами пройдут на западе, а также во второй половине дня - на севере. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По ее словам, возможны сильные ливни и шквалы, даже град с локальными смерчами.

На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода, только днем ​​в Харьковской и Сумской областях местами возможны дожди.

Карта погоды на 3 июля

Карта погоды на 3 июля (фото - meteo.gov.ua)

Температура воздуха + 29, + 34 градуса, на юге и востоке до +36 градусов, на западе +23, +28 градусов.

В Киеве 3 июля будет жарко и без осадков, только вечером локальный грозовой дождь.

Днем столбики термометров поднимутся до +32 градусов.

Диденко уточнила, что ближайшее незначительное ослабление жары в Киеве – на выходных, 4-5 июля.

  • 1 июля сообщалось, что среднемесячная температура воздуха июня в Киеве составляла + 21,7 градус, что на 3,5 градуса выше климатической нормы.

Читайте также: Самый теплый месяц года. Синоптики рассказали, какой будет погода в июле

Арина Толина
Еще по теме
Напишите нам
Наталья Диденко погода карта жара гроза град шквал
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 