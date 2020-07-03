До +34 градусов, шквалы и град. Синоптики рассказали, где ухудшится погода

Иллюстративное фото: pixabay.com

В пятницу, 3 июля, дожди с грозами пройдут на западе, а также во второй половине дня - на севере. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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По ее словам, возможны сильные ливни и шквалы, даже град с локальными смерчами.

На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода, только днем ​​в Харьковской и Сумской областях местами возможны дожди.

Карта погоды на 3 июля (фото - meteo.gov.ua)

Температура воздуха + 29, + 34 градуса, на юге и востоке до +36 градусов, на западе +23, +28 градусов.

В Киеве 3 июля будет жарко и без осадков, только вечером локальный грозовой дождь.

Днем столбики термометров поднимутся до +32 градусов.

Диденко уточнила, что ближайшее незначительное ослабление жары в Киеве – на выходных, 4-5 июля.

реднемесячная температура воздуха июня в Киеве составляла + 21,7 градус, что на 3,5 градуса выше климатической нормы. 1 июля сообщалось , что с

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