До +34 градусов, шквалы и град. Синоптики рассказали, где ухудшится погода

В пятницу, 3 июля, дожди с грозами пройдут на западе, а также во второй половине дня - на севере. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
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По ее словам, возможны сильные ливни и шквалы, даже град с локальными смерчами.
На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода, только днем в Харьковской и Сумской областях местами возможны дожди.
Карта погоды на 3 июля (фото - meteo.gov.ua)
Температура воздуха + 29, + 34 градуса, на юге и востоке до +36 градусов, на западе +23, +28 градусов.
В Киеве 3 июля будет жарко и без осадков, только вечером локальный грозовой дождь.
Днем столбики термометров поднимутся до +32 градусов.
Диденко уточнила, что ближайшее незначительное ослабление жары в Киеве – на выходных, 4-5 июля.
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