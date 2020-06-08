До +35 градусов. Синоптики рассказали, какой будет погода: карта

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Жара на этой неделе будет доминировать в Украине. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Днем ожидается + 27, + 32 градуса, в середине недели на востоке, в центре и на юге местами + 32, + 35 градусов.

Карта погоды на 9 июня (фото - meteo.gov.ua)

На западе максимально ожидается + 23, + 28 градусов, местами - периодические дожди с грозами.

В большинстве областей будет преобладать сухая и ясная погода. Ветер с юго-востока, умеренный.

В Киеве завтра, 9 июня, будет сухо и жарко, около +30 градусов. Вечером есть вероятность локального грозового дождя.

В дальнейшем в столице удержится жаркая погода.

из-за сильного дождя в Киеве возникли локальные подтопления на Броварском проспекте и на улице Пестеля. 30 мая

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