До +35 градусов. Синоптики рассказали, какой будет погода: карта

Жара на этой неделе будет доминировать в Украине. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
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Днем ожидается + 27, + 32 градуса, в середине недели на востоке, в центре и на юге местами + 32, + 35 градусов.
Карта погоды на 9 июня (фото - meteo.gov.ua)
На западе максимально ожидается + 23, + 28 градусов, местами - периодические дожди с грозами.
В большинстве областей будет преобладать сухая и ясная погода. Ветер с юго-востока, умеренный.
В Киеве завтра, 9 июня, будет сухо и жарко, около +30 градусов. Вечером есть вероятность локального грозового дождя.
В дальнейшем в столице удержится жаркая погода.
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