До +35°C и почти без дождей. Какой будет погода на выходных и в начале недели – прогноз
С 24 по 28 июля в Украине будет преимущественно солнечная погода, без осадков. 27-28 июля температура воздуха в некоторых областях будет достигать 35°C. Об этом сообщили LIGA.net в Укргидрометцентре.
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24 июля пройдет без осадков с переменной облачностью. Температура ночью от 11°C до 16°C, в южной части до 20°C.
Днем температура будет достигать 24-29°C. В Карпатах ночью 5-10°C, днем 17-22°C. В столице ночью – от 14°C до 16°C, днем от 26°C до 28°C.
Синоптики прогнозируют, что 25-26 июля в стране пройдут преимущественно без осадков – 26 июля на крайнем западе страны возможен кратковременный дождь с грозой.
Температура ночью от 12°C до 17°C, на побережье морей до 20°C; днем 25-30°C, на юге страны до 33°C. В Киеве – до 29°C.
27-28 июля в западной части в большинстве северных и центральных областей кратковременные дожди и грозы. На остальной территории без осадков.
Температура ночью от 14°C до 20°C, днем 26-32°C. На юге страны ночью 18-23°C, днем 30-35°C. В Киеве также ожидаются осадки, температура ночью от 14-19°C, днем 26-31°C.
- В июле в Минэкологии предупредили, что Украина переходит в зону погодных катаклизмов и сверхвысоких температур, из-за чего есть угроза опустынивания.
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