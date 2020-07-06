До +39 градусов. Синоптики рассказали, когда ждать дождей: погода, карта

По прогнозам Укргидрометцентра, завтра в столице пройдут грозовые дожди, местами возможны сильные ливни и шквалы

На значительной части территории Украины сегодня ожидается сухая, жаркая и солнечная погода. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Однако в западных областях пройдут кратковременные, грозовые дожди, а в дневные часы, скорее после обеда или вечером, локальные осадки вдоль полосы от Сумской до Харьковской области через Черкасскую в южные области, кроме Запорожья", - отметила Диденко.

В понедельник ожидается максимально + 30, + 35 градусов, на юге, на востоке и в центральной части местами + 35, + 39 градусов.

В западных областях Украины в течение дня предполагается + 25, + 30 градусов.

В Киеве понедельник обещает быть сухим солнечным и жарким, + 30, + 32 градуса.

Во вторник, 7 июля, в столице пройдут грозовые дожди, местами возможны сильные ливни и шквалы.

реднемесячная температура воздуха июня в Киеве составляла + 21,7 градус, что на 3,5 градуса выше климатической нормы. 1 июля сообщалось , что с

Читайте также: Самый теплый месяц года. Синоптики рассказали, какой будет погода в июле

Арина Толина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.