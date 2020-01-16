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До +9 градусов. Синоптики рассказали, какой будет погода - карта

До +9 градусов. Синоптики рассказали, какой будет погода - карта - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
16.01.2020, 08:04

По прогнозам Укргидрометенцентра, сегодня по всей территории без осадков

Сегодня в Украине сохранится антициклональная сухая погода с температурой воздуха + 1, + 5 градусов, на западе теплее, до + 4, + 9 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

На востоке ожидается +4 градусов, севере +5 градусов, юге +6 градусов, центре +3 градуса.

 

Фото: meteo.gov.ua

В Киеве и области 16 января в связи с осложнением погодных условий объявили желтый уровень опасности, утром 16 января видимость составляет 200-500 метров.

"Небольшое похолодание придет в Крещение",- напомнила Диденко.

  • 9 января сообщалось, что в Украину пришел атмосферный фронт.

Читайте также: В Украину идет антициклон: какой будет погода - карта

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погода карта 16 января
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