Синоптики рассказали, когда ждать морозов: погода, карта

Сегодня, 14 января, в Украине - без осадков, поскольку антициклон Christian принесет преимущественно сухую погоду, 18-19 января – похолодает ночью до -5 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.
По ее словам, в Черниговской и Сумской областях местами дождь и мокрый снег.
Фото: meteo.gov.ua
Температура воздуха в Украине во вторник в течение дня составит +1, +7 градусов.
Ветер предполагается юго-западный, слабый или умеренный. В Киеве днем до + 3, + 4 градусов, без осадков.
По словам Диденко, на 18-19 января ожидается похолодание. "Речь не идет о сильных морозов, однако снижение температуры воздуха от +6 градусов до 0, а ночью до -5 градусов будет", - уточнила синоптик.
Читайте также: В Украину идет антициклон: какой будет погода - карта