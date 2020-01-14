Синоптики рассказали, когда ждать морозов: погода, карта

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Сегодня, 14 января, в Украине - без осадков, поскольку антициклон Christian принесет преимущественно сухую погоду, 18-19 января – похолодает ночью до -5 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

По ее словам, в Черниговской и Сумской областях местами дождь и мокрый снег.

Фото: meteo.gov.ua

Температура воздуха в Украине во вторник в течение дня составит +1, +7 градусов.

Ветер предполагается юго-западный, слабый или умеренный. В Киеве днем ​​до + 3, + 4 градусов, без осадков.

По словам Диденко, на 18-19 января ожидается похолодание. "Речь не идет о сильных морозов, однако снижение температуры воздуха от +6 градусов до 0, а ночью до -5 градусов будет", - уточнила синоптик.

9 января сообщалось , что в Украину пришел атмосферный фронт.

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