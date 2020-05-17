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Дожди и грозы. Какой будет погода в воскресенье - карта

Дожди и грозы. Какой будет погода в воскресенье - карта - Фото
Погода (фото - pixabay.com)
17.05.2020, 08:30

В большинстве областей сегодня ожидаются дожди и грозы

Сегодня, 17 мая, в Украине ожидаются дожди и грозы, в южных областях - до 20 градусов тепла. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В западных областях страны - от 15 до 17 градусов, в восточных и центральных - от 15 до 19, в южных - от 18 до 20. В Одесской области будет холоднее - 15 - 17 градусов.

В большинстве областей ожидаются дожди и грозы, ветер от 5 до 10 метров в секунду.

В Киеве от 16 до 18 градусов тепла, возможны дожди и грозы.

Карта погоды на 17 мая (Фото - Укргидрометцентр)

Фото: meteo.gov.ua

  • 6 мая снегом замело горные перевалы при въезде на Закарпатье.

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Денис Юдин
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