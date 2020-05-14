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Дожди и грозы. Синоптики рассказали, где ухудшится погода: карта

Дожди и грозы. Синоптики рассказали, где ухудшится погода: карта - Фото
Фото: pixabay.com
14.05.2020, 10:05

По прогнозам Укргидрометцентра, сегодня ветер в Украине будет юго-западным, порывистым

14 мая в северных, западных областях - дожди, осадки прогнозируются в Винницкой области, а вечером в центре и Одесской области. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

"В зоне дождей возможны грозы, на востоке, значительной части юга, Днепре и районах существенные осадки маловероятны. Ветер в Украине будет юго-западным, порывистым", - отметила Диденко.

Карта погоды на 14 мая

Фото: meteo.gov.ua

Днем на севере ожидается + 9, + 13 градусов, в большинстве северных областей +12, +16 градусов, в центральных областях +17, +22 градуса, в Винницкой до +25 градусов, на востоке  +16 градусов.

14 мая в Киеве ожидается увеличение облачности, пройдут дожди, днем ​​ +13, +14 градусов.

  • 6 мая снегом замело горные перевалы при въезде на Закарпатье.

Читайте также: Чистый воздух в Киеве. Специалисты спрогнозировали, как долго он таким будет

Арина Толина
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