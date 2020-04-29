Дожди и грозы. В Украину идет циклон: какой будет погода - карта

Сегодня большинство областей Украины будут находиться в зоне повышенного атмосферного давления, поэтому существенные осадки маловероятны, завтра на западе, севере, центре и юге – дожди. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, Украина сегодня - одна из самых теплых стран в Европе.
"В Киеве будет теплее, чем в Мадриде, Риме, Париже, не говоря уже о Берлине, Лондон, Осло или Хельсинки", - отметила Диденко.
Фото: facebook.com/tala.didenko
Она уточнила, что в западных областях атмосферный фронт принесет дожди и грозы, местами в Винницкой области.
Ветер - преимущественно юго-западный, умеренный, в восточной части, на юге и в большинстве центральных областей возможны штормовые порывы.
Фото: meteo.gov.ua
Температура воздуха в западных, северных областях и в большинстве центральных - днем до + 24 градусов.
На востоке и юге воздух прогреется до + 14, + 19 градусов.
Завтра, 30 апреля, циклон принесет дожди с грозами на запад, север, в Одесскую область и Винницкую области, ожидается +11, +15 градусов.
Фото: meteo.gov.ua
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