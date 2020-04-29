Дожди и грозы. В Украину идет циклон: какой будет погода - карта

Цветение сирени (Фото: pixabay.com)

Сегодня большинство областей Украины будут находиться в зоне повышенного атмосферного давления, поэтому существенные осадки маловероятны, завтра на западе, севере, центре и юге – дожди. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, Украина сегодня - одна из самых теплых стран в Европе.

"В Киеве будет теплее, чем в Мадриде, Риме, Париже, не говоря уже о Берлине, Лондон, Осло или Хельсинки", - отметила Диденко.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Она уточнила, что в западных областях атмосферный фронт принесет дожди и грозы, местами в Винницкой области.

Ветер - преимущественно юго-западный, умеренный, в восточной части, на юге и в большинстве центральных областей возможны штормовые порывы.

Фото: meteo.gov.ua

Температура воздуха в западных, северных областях и в большинстве центральных - днем ​​до + 24 градусов.

На востоке и юге воздух прогреется до + 14, + 19 градусов.

Завтра, 30 апреля, циклон принесет дожди с грозами на запад, север, в Одесскую область и Винницкую области, ожидается +11, +15 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

16 апреля Киев и пригород накрыла пылевая буря, в результате чего видимость на дорогах значительно ухудшилась.

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