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Дожди и грозы. В Украину идет циклон: какой будет погода - карта

Дожди и грозы. В Украину идет циклон: какой будет погода - карта - Фото
Цветение сирени (Фото: pixabay.com)
29.04.2020, 09:39

По прогнозам Укргидрометцентра, сегодня в Киеве - теплее, чем в Мадриде, Риме и Париже

Сегодня большинство областей Украины будут находиться в зоне повышенного атмосферного давления, поэтому существенные осадки маловероятны, завтра на западе, севере, центре и юге – дожди. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, Украина сегодня - одна из самых теплых стран в Европе.

"В Киеве будет теплее, чем в Мадриде, Риме, Париже, не говоря уже о Берлине, Лондон, Осло или Хельсинки", - отметила Диденко.

Карта погоды

Фото: facebook.com/tala.didenko

Она уточнила, что в западных областях атмосферный фронт принесет дожди и грозы, местами в Винницкой области.

Ветер - преимущественно юго-западный, умеренный, в восточной части, на юге и в большинстве центральных областей возможны штормовые порывы.

Карта погоды на 29 апреля

Фото: meteo.gov.ua

Температура воздуха в западных, северных областях и в большинстве центральных - днем ​​до  + 24 градусов.

На востоке и юге воздух прогреется до + 14, + 19 градусов.

Завтра, 30 апреля, циклон принесет дожди с грозами на запад, север, в Одесскую область и Винницкую области, ожидается +11, +15 градусов.

Карта погоды на 30 апреля

Фото: meteo.gov.ua

  • 16 апреля Киев и пригород накрыла пылевая буря, в результате чего видимость на дорогах значительно ухудшилась.

Читайте также: В Украину пришел антициклон Odilo: какой будет погода - карта

 

Арина Толина
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Наталья Диденко погода потепление карта дожди грозы циклон
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