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08.05.2019, 07:58

Дожди и похолодание: какой будет погода - карта

Дожди и похолодание: какой будет погода - карта - Фото
Дождь (фото - unsplash.com)

По прогнозам Укргидрометцентра, на севере и центре похолодает

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Сегодня в западных областях Украины, включая Карпаты, потеплеет, осадки прекратятся, дожди пройдут в центре, на севере, юге и востоке. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха в западных областях  + 11, + 14 градусов.

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"На севере и в большинстве центральных областей Украины ощутимо похолодает. В течение дня ожидается + 9, + 12 градусов", - отметила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

По ее словам, в Днепре до + 16, + 20 градусов. В Житомирской, Киевской, Черниговской - без осадков, в Сумской - грозовые дожди. В центральных областях - местами дожди, в Днепропетровской - грозы.

"Важный нюанс - на севере и в центре вероятен сильный ветер. В южной части дожди будут чередоваться с солнечными прояснениями. Ветрено. Температура будет в Одесской области и в Крыму + 10, + 15 градусов", - уточнила Диденко

Она добавила, что на восток пришел атмосферный фронт, ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха будет + 19, + 24 градусов.

В Киеве похолодает, днем ​​температура воздуха не превысит +12 градусов, без осадков.

7 мая в Верховинском районе выпал снег

 

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Теги: Наталья Диденко, погода, дождь, похолодание
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