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Доктор Комаровский обратился к россиянам: Не отдавайте своих детей, не забирайте моих

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2022, 14:59
Доктор Комаровский обратился к россиянам: Не отдавайте своих детей, не забирайте моих - Фото
Евгений Комаровский (Фото – скриншот из видео Доктор Комаровский, YouTube)

Популярный в Украине и России педиатр Евгений Комаровский призывает россиян выходить на улицы и протестовать против агрессивной войны, которую Москва развязала против Украины сегодня утром. Обращение он написал у себя в Facebook.

Публикуем весь текст.

"Я в Харькове. Дети, внуки, друзья в Харькове. С утра безуспешно пытаюсь выйти в эфир – видео интернет не тянет…

Здесь, в Украине, все всё понимают. Не верят, не хотят верить. Не хотят, не могут в здравом уме это принять. Но уже 7 часов прошло, как началось, и приняли.

Я сейчас пишу не для наших.

Я пишу для жителей России.

Вас десятки миллионов. Именно десятки миллионов тех, кто читает мои книги, смотрит мои программы, кому я реально помог за те 40 лет, что лечу детей, учу родителей, отвечаю на тысячи вопросов.

Сейчас тысячи мальчишек, которых вы вырастили здоровенькими, смотрят на мою страну в прицел, нажимают на кнопку "пуск", умирают и будут умирать.

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Вы все, кто сейчас, как и мы в ужасе возле экранов, вы все можете хотя бы попытаться это остановить!

Вспомните, как вы читали детям пророческое "Тараканище" – да и какая же мать согласится отдать своего дорогого ребенка!

Не отдавайте своих детей, не забирайте моих. Выходите на улицы, сейчас решается будущее не только моей страны, но и вашей.

Они, эти дети, сейчас здесь, пришли отдавать свои жизни и забирать наши.

…Проснулся сегодня в 5 утра от канонады.

Война! Братская любовь. Денацификация. Это синонимы теперь…

Спасибо всем, кто написал, позвонил – Узбекистан, Казахстан, Израиль, Нидерланды, США, Великобритания, Киргизия, Канада, Польша, Италия, около 300 писем из России, – и именно это дает надежду, что вы сможете проснуться.

Пожалуйста, просыпайтесь!"

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Евгений Пилипенко
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война Евгений Комаровский
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