Доктор Комаровский обратился к россиянам: Не отдавайте своих детей, не забирайте моих
Популярный в Украине и России педиатр Евгений Комаровский призывает россиян выходить на улицы и протестовать против агрессивной войны, которую Москва развязала против Украины сегодня утром. Обращение он написал у себя в Facebook.
Публикуем весь текст.
"Я в Харькове. Дети, внуки, друзья в Харькове. С утра безуспешно пытаюсь выйти в эфир – видео интернет не тянет…
Здесь, в Украине, все всё понимают. Не верят, не хотят верить. Не хотят, не могут в здравом уме это принять. Но уже 7 часов прошло, как началось, и приняли.
Я сейчас пишу не для наших.
Я пишу для жителей России.
Вас десятки миллионов. Именно десятки миллионов тех, кто читает мои книги, смотрит мои программы, кому я реально помог за те 40 лет, что лечу детей, учу родителей, отвечаю на тысячи вопросов.
Сейчас тысячи мальчишек, которых вы вырастили здоровенькими, смотрят на мою страну в прицел, нажимают на кнопку "пуск", умирают и будут умирать.
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Вы все, кто сейчас, как и мы в ужасе возле экранов, вы все можете хотя бы попытаться это остановить!
Вспомните, как вы читали детям пророческое "Тараканище" – да и какая же мать согласится отдать своего дорогого ребенка!
Не отдавайте своих детей, не забирайте моих. Выходите на улицы, сейчас решается будущее не только моей страны, но и вашей.
Они, эти дети, сейчас здесь, пришли отдавать свои жизни и забирать наши.
…Проснулся сегодня в 5 утра от канонады.
Война! Братская любовь. Денацификация. Это синонимы теперь…
Спасибо всем, кто написал, позвонил – Узбекистан, Казахстан, Израиль, Нидерланды, США, Великобритания, Киргизия, Канада, Польша, Италия, около 300 писем из России, – и именно это дает надежду, что вы сможете проснуться.
Пожалуйста, просыпайтесь!"
- Возможно точечное десантирование войск РФ для ликвидации руководства Украины, говорят в ОП.
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