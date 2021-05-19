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Долгожданное солнце. Синоптики рассказали, когда в Украине закончатся дожди

19.05.2021, 17:05
Долгожданное солнце. Синоптики рассказали, когда в Украине закончатся дожди - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

С понедельника, 17 мая, Украину накрыл циклон – он принес затяжные дожди и грозы. Закончиться дождливые дни должны к следующему понедельнику – 24 мая. Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.

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Кроме окончания дождей, начало следующей недели ознаменуется теплой и ясной погодой. На западе страны днем ожидается +19º...+21º, ночью +7º...+11º. В южных областях будет жарче – днем +23º...+26º, ночью +11º...+15º. На остальной территории тоже будет тепло: +20º...+24º днем и +10º...+13º ночью.

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Дарья Мостовая
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