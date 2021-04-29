"Дом Дракона". Стартовали съемки приквела сериала "Игра престолов"

В Великобритании, в Корнуолле в районе залива Холиуэлл начались съемки приквела "Игры престолов" – сериала "Дом Дракона". Об этом сообщает BBC.

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Появились фотографии съемочных групп и одетых в костюмы актеров Мэтта Смита и Эмму Д'Арси, которые играют принца Деймона Таргариена и принцессу Рейниру Таргариен.

На прошлой неделе съемочные группы и декорации в средневековом стиле, которые сочли частью постановки, заметили на горе Святого Михаила, недалеко от Пензанса.

Продюсер HBO сообщил в Twitter, что участники съемочной группы читают сценарии.

В сети опубликованы фотографиями комнаты, где происходит чтение сценария с соблюдением социальной дистанции, требующейся в условиях пандемии коронавируса.

Действие нового сериала происходит за 300 лет до событий "Игры престолов", он расскажет историю семьи Таргариенов.

Проект основан на романе Джорджа Р.Р. Мартина "Пламя и кровь", написанном в 2018 году.

Режиссером "Дома Дракона" назначен Мигель Сапочник, который снял несколько серий оригинальной киносаги и получил премию Эмми за одну из них.

Выпуск сериала запланирован на 2022 год на стриминговом сервисе HBO Max в США.

Сериал "Игра престолов" был феноменом поп-культуры в течение 2011-2019 годов – восемь сезонов проекта снимались в основном в Северной Ирландии.

1 ноября 2019 года Джордж Р. Р. Мартин сообщил, что работу над вторым спин-оффом "Игры престолов" решили прекратить. Рабочим названием проекта было "Долгая ночь", действие разворачивалось за тысячи лет до событий "Игры престолов" и "Дома дракона", а сюжет рассказывал о Старках и Белых ходоках.

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Наталия Медведева

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