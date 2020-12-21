Донбасс. Боевики девять раз нарушили перемирие – украинские военные открыли огонь в ответ

За прошедшие сутки, 20 декабря, российские военные девять раз нарушали режим тишины на временно оккупированном Донбассе. Украинские бойцы открыли ответный огонь с целью предупредить дальнейшие провокации врага, сообщает пресс-служба ООС.

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В частности, боевики обстреляли Водяное, Авдеевку, Павлополь, Пески, Каменку и Южное – огонь вели из противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов, различных гранатометов и стрелкового оружия.

Из-за обстрелов был ранен один из местных жителей, среди украинских военных потерь нет. С начала суток 21 декабря вдоль всей линии разграничения соблюдается перемирие.

17 декабря под Авдеевкой снайпер ранил украинского бойца.

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Дарья Мостовая

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