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ДТП с погибшей девочкой. Водителя Hummer снова взяли под стражу

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2021, 16:02
ДТП с погибшей девочкой. Водителя Hummer снова взяли под стражу - Фото
ДТП на бульваре Леси Украинки (скриншот видео dtp.kiev.ua)

Печерский суд Киева взял под стражу до 9 декабря обвиняемого в ДТП, где погибла в 2018 году 10-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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Ранее сообщалось, что по делу обвиняется Кирилл Островский, который был водителем Hummer.

По данным прокуратуры, 5 октября его освободили, поскольку закончился срок меры пресечения. Сегодня суд решил взять его под стражу без права внесения залога.

В прокуратуре сообщают, что он ехал на красный свет, а девочка переходила дорогу по пешеходному переходу.

Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, которые привели к смерти (до семи лет лишения свободы), а также за создание аварийной ситуации на дороге (от трех до восьми лет).

  • 24 июля 2018 года в Киеве на бульваре Леси Украинки водитель внедорожника Hummer на пешеходном переходе сбил насмерть 10-летнюю девочку и якобы пытался скрыться c места ДТП. Патрульные догнали и задержали его. Девочка умерла, не приходя в сознание.
  • 11 сентября 2018 года расследование по делу было завершено, материалы дела передали подозреваемому Кириллу Островскому и его адвокатам.
  • 8 октября 2021 года в Центре противодействия коррупции сообщили, что судья Печерского суда Кристина Константинова ушла в отпуск, из-за этого Островскому не продлили меру пресечения и он вышел на свободу.

Читайте также: Суд над водителем Hummer: Островский частично признал свою вину

Виктория Найдёнова
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дтп киев цпк кирилл островский Киевская городская прокуратура
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