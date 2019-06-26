ДТП в Харькове: суд постановил открыть дело против экспертов НИИ

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Киевский райсуд Харькова отменил постановление следователя о закрытии уголовного производства по действиям экспертов Харьковского НИИ судебных экспертиз им.Бокариуса, проводивших автотехническую экспертизу в уголовном производстве по резонансноу ДТП в октябре 2017 года и в результате которого погибли 6 человек. Об этом адвокат одного из обвиняемых в ДТП Геннадия Дронова Сергей Перепелица сообщил в Facebook.

Он опубликовал фото вступительной и резолютивной части определения суда.

"Материалы уголовного производства... вернуть в следственное управление ГУ Нацполиции в Харьковской области для решения вопроса о возобновлении досудебного расследования. Определение обжалованию не подлежит", - говорится в определении суда.

Ранее Ленинский райсуд Харькова удовлетворил иск Перепелицы и обязал открыть уголовное производство по действиям экспертов, проводивших автотехническую экспертизу, по ч.2 ст.384 УК Украины (заведомо неправдивый вывод эксперта). Эксперты заявили в суде, что оба водителя нарушили правила.

Следователь не нашел состава преступления в действиях экспертов и закрыл уголовное производство. Прокуратура отменила это постановление и направила производство в следственное управление ГУ НП в Харьковской области. Однако в начале июня производство вновь закрыли - в связи с отсутствием состава преступления.