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Думают, что это игрушки. 42 ребенка погибли, 144 ранены из-за мин на Донбассе – ЮНИСЕФ

02.04.2021, 23:00
Думают, что это игрушки. 42 ребенка погибли, 144 ранены из-за мин на Донбассе – ЮНИСЕФ - Фото
Фото: пресс-служба президента

За время войны на Донбассе 42 ребенка погибли и 144 были ранены из-за мин и взрывоопасных предметов. Об этом сообщает в Facebook ЮНИСЕФ Украина.

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Как отмечается, в большинстве случаев жертвы среди несовершеннолетних происходят, когда дети подбирают взрывоопасные вещества, поскольку думают, что это игрушки.

"Я поднял эту вещь с земли и, вероятно, что-то нажал – и тогда она взорвалась", – приводит ЮНИСЕФ слова 14-летнего Алексея, который потерял три пальца.

"Я сидел на диване, смотрел "Симпсонов" и держал заряд в левой руке. Просто крутил его. А потом он взорвался", – рассказал представителям ЮНИСЕФ Максим, которому из-за этого взрыва ампутировали руку и не смогли один глаз.

В ЮНИСЕФ подчеркнули крайнюю важность обучения вопросам минной опасности для детей по обе стороны от линии разграничения.

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Наталия Медведева
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дети мины Донбасс ЮНИСЕФ
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