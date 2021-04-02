Думают, что это игрушки. 42 ребенка погибли, 144 ранены из-за мин на Донбассе – ЮНИСЕФ
За время войны на Донбассе 42 ребенка погибли и 144 были ранены из-за мин и взрывоопасных предметов. Об этом сообщает в Facebook ЮНИСЕФ Украина.
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Как отмечается, в большинстве случаев жертвы среди несовершеннолетних происходят, когда дети подбирают взрывоопасные вещества, поскольку думают, что это игрушки.
"Я поднял эту вещь с земли и, вероятно, что-то нажал – и тогда она взорвалась", – приводит ЮНИСЕФ слова 14-летнего Алексея, который потерял три пальца.
"Я сидел на диване, смотрел "Симпсонов" и держал заряд в левой руке. Просто крутил его. А потом он взорвался", – рассказал представителям ЮНИСЕФ Максим, которому из-за этого взрыва ампутировали руку и не смогли один глаз.
В ЮНИСЕФ подчеркнули крайнюю важность обучения вопросам минной опасности для детей по обе стороны от линии разграничения.
- 3 ноября президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер заявил, что Украина является одной из самых заминированных территорий мира.
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