ОГП: Российские боевики на Донбассе привлекают детей к войне против Украины – фото
Российские террористы на временно оккупированных территориях Донбасса привлекают к участию в войне против Украины детей от 10 до 17 лет. Об этом говорится в досудебном расследовании Офиса генеральной прокуратуры.
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Отмечается, что с 2017 года боевики организовывают подготовку несовершеннолетних в псевдопатриотических клубах, где детей готовят к боевым действиям.
В ОГП говорят, что подростков учат стрелять из крупнокалиберного оружия, а также автоматов Калашникова. Помимо этого, им вкладывают в сознание враждебное отношение к Украине.
По данным правоохранителей, с начала вооруженного конфликта в Донецкой области участниками боевых группировок России стали более 100 детей.
Всего на временно оккупированной территории Донецкой области действует свыше десяти так называемых общественных военно-патриотических движений. Среди них: "Молодая Гвардия Донбасса", "Амазонки", "Патриот", "Бастион", а также "Степные Волки".
- В октябре 2017 года Украина подала в Европейский суд по правам человека иск по делу о похищении детей-сирот боевиками РФ и вывозе их в Россию. Позднее в ноябре 2020 года этот иск объединили с группой других дел по Донбассу.
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