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ОГП: Российские боевики на Донбассе привлекают детей к войне против Украины – фото

03.02.2021, 13:04
ОГП: Российские боевики на Донбассе привлекают детей к войне против Украины – фото - Фото
Фото - Офис генерального прокурора

Российские террористы на временно оккупированных территориях Донбасса привлекают к участию в войне против Украины детей от 10 до 17 лет. Об этом говорится в досудебном расследовании Офиса генеральной прокуратуры. 

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Отмечается, что с 2017 года боевики организовывают подготовку несовершеннолетних в псевдопатриотических клубах, где детей готовят к боевым действиям. 

В ОГП говорят, что подростков учат стрелять из крупнокалиберного оружия, а также автоматов Калашникова. Помимо этого, им вкладывают в сознание враждебное отношение к Украине.

По данным правоохранителей, с начала вооруженного конфликта в Донецкой области участниками боевых группировок России стали более 100 детей.

Всего на временно оккупированной территории Донецкой области действует свыше десяти так называемых общественных военно-патриотических движений. Среди них: "Молодая Гвардия Донбасса", "Амазонки", "Патриот", "Бастион", а также "Степные Волки".

Читайте также: Документальный фильм о войне на Донбассе включили в школьную программу Дании 

Станислав Стороженко
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Россия боевики Донбасс дети террористы подростки

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